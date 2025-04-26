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Герасимов сообщил о разминировании 19 сел в Курской области
В Курской области завершено разминирование в 19 приграничных населённых пунктах, где инженерные подразделения выявили и уничтожили опасные предметы, обеспечив безопасность местных жителей, сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.
Работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в Курской области полностью завершились в девятнадцати приграничных населенных пунктах, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил об этом президенту Владимиру Путину, отметив, что в мероприятиях участвовали инженерные подразделения группировки «Север» и Международного противоминного центра Военной инженерной академии.
По словам Герасимова, «полностью проверено и очищено 19 населенных пунктов». Он подчеркнул, что для выполнения этих задач было создано 110 групп разминирования, в которых задействовано более одной тысячи человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска заминировали центр Красноармейска перед отступлением, ранее ВСУ начали минировать пути отхода своих подразделений, а также создали многослойные минные поля на Запорожском фронте.