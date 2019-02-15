Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 4 копейки – до 66,68 рубля, курс евро опустился на 1 копейку, составив 75,26 рубля.

Стоимость нефти утром выросла на 0,4%, составив 64,84 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».