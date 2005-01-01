Собянин заявил о стабилизации ситуации с мигрантами в Москве

В Москве отрегулированы миграционные потоки, преступность среди мигрантов снизилась на треть, ситуация стабилизировалась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Миграционные потоки в целом отрегулированы. Преступность среди мигрантов на треть снизилась. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, объем доходов Москвы от патентов в 2018 году вырос до 17 млрд рублей, хотя раньше эта сумма составляла всего 800 млн – 1 млрд рублей.

«Огромная легализация налогов, которые мигранты раньше не платили, имеет такую цену. Но сказать, что там все идеально, я не могу. Конечно, надо совершенствовать миграционную работу, работу миграционных центров, миграционной полиции, автоматизированной системы, связанной с федеральными программами обеспечения и их базами данных, работу с быстрым обменом информацией при выдаче патента, миграционных карт и загранпаспортов», – сказал мэр.

Он подчеркнул, что это требует дополнительной серьезной работы, которая будет проводиться. В ближайшее время, отметил Собянин, будет проведено совещание с МВД и его подразделениями, занятыми в миграционной службе. Будет намечена дальнейшая программа по улучшению дел в этой сфере.

В прошлом году аналитики выяснили, что Россия ежегодно теряет 1 трлн рублей из-за нелегального малоэтажного строительства, где не выплачивают налоги от работы гастарбайтеров.