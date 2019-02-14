Стало известно о бытовых условиях жизни Мамаева в СИЗО

В камере СИЗО «Бутырка» у футболиста Павла Мамаева есть плазменный телевизор и два холодильника, забитых продуктами, сообщают СМИ.

На тумбочке у Мамаева лежат книга писателя Ивана Тургенева «Вешние воды» и средства гигиены, передает RT в своем телеграм-канале.

В помещении имеются два холодильника, целиком забитые продуктами, плазменный телевизор, полки с книгами, раковина, шкаф с крупами и консервами.

14 февраля Мамаев сыграл в изоляторе в футбол, при этом Александр Кокорин, содержащийся в «Бутырке», не стал играть из-за травмы колена.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении в начале октября на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.