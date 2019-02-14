Польша предложила создать «Варшавский процесс» по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил создать «Варшавский процесс» по Ближнему Востоку, задачей которого будет «продолжение усилий по стабилизации региона».

По его словам, польская сторона «хотела бы создать рабочие группы, может быть, под названием «Варшавский процесс», который займется вопросами стабилизации региона, передает ТАСС.

Заявление прозвучало на министерской конференции конференция по Ближнему Востоку в Польше. Мероприятие организовано Вашингтоном и Варшавой. На открытии будут присутствовать госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Иран приглашения на встречу не получил. В свою очередь чиновник госдепартамента США подчеркнул, что конференция в Варшаве не носит антииранский характер. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал конференцию «мертворожденной».

По прибытии на конференцию в Польшу Помпео заявил о намерении Москвы «сломать» Североатлантический альянс.