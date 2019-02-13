Moody’s повысило рейтинги Москвы и российских банков

Рейтинги 12 финансовых институтов и крупнейших банков России, а также рейтинг Москвы повышены, сообщает международное рейтинговое агентство Moody’s.

Рейтинг Сбербанка по депозитам в национальной валюте повышен с «Ba1» до «Baa3», банка ВТБ – с «Ba1» до «Baa3», Россельхозбанка – с «Ba2» до «Ba1», Газпромбанка – с «Ba2» до «Ba1». Также повышен их рейтинг и рейтинг ВЭБа по старшему необеспеченному и субординированному долгу, передает РИА «Новости».

Долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной валюте повышены у Сбербанка, ВТБ, «Райффайзенбанка» (до «Baa3»), Россельхозбанка, Газпромбанка, Росэксимбанка, Альфа-банка, Росбанка, АО «КБ ДельтаКредит» и Русфинанс Банка (до «Ba1»).

Кроме того, до «Ba1» повышен рейтинг ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Moody’s повысило рейтинг Москвы с «Ba1» до «Baa3».