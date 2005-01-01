Рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинги 12 компаний из России

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги эмитента 12 российских компаний до «Baa2» с «Baa3».

В их число вошли Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, РЖД, Северсталь, «Норильский никель», «Газпром нефть», НЛМК и ММК, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение агентства.

До рейтинга «Baa3» повысили Атомэнергопром, Русгидро, ФСК и Россети, отозвав их рейтинги группы компаний на уровне «Ba1» и рейтинги вероятности дефолта на уровне «Ba1-PD». Новые прогнозы по рейтингам данных компаний являются стабильными.

Напомним, агентство Moody's впервые с 2014 года вернуло России «инвестиционный рейтинг».