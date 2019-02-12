Пентагон обвинил Россию в подрывной деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в Конгрессе заявил, что Россия в Индо-Тихоокеанском регионе подрывает интересы Вашингтона.

«Я также обеспокоен растущим злонамеренным влиянием России в [Индо-Тихоокеанском] регионе. Москва регулярно играет негативную роль, пытаясь подрывать интересы Соединенных Штатов и добиваясь дополнительных издержек для США и их союзников, когда это возможно», – сказал Дэвидсон, передает ТАСС.

В 2018 году адмирал Дэвидсон, являясь еще кандидатом на пост командующего, заявлял, что Вашингтон может повредить сотрудничеству с партнерами, наложив санкции на Россию.