Американский адмирал перечислил вред от антироссийских санкций

Адмирал американских ВМС Филип Дэвидсон, выдвинутый на пост главы Тихоокеанского командования ВС США, заявил, что Вашингтон может нанести урон сотрудничеству с партнерами, наложив санкции за закупки вооружения у России.

Ограничительные меры в рамках закона закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) «вызывают беспокойство» в части их влияния на отношения США со странами Тихоокеанского региона, рассказал Дэвидсон сенаторам. Среди таких государств адмирал выделил Индию, Вьетнам и Индонезию.

«Если Соединенные Штаты примут решение ввести санкции против этих государств-партнеров за закупки у России техники, то это решение осложнит развитие отношений с каждой из этих стран, а также усилит их зависимость от России», – подчеркнул кандидат на пост главы Тихоокеанского командования, передает ТАСС.

По его словам, Россия проявляет все большую активности в регионе, работает с Индией, при этом «продвигая свои собственные стратегические интересы и подрывая американские». «Россия также ищет экономические возможности по выстраиванию рынков в регионе для поставок на них энергоресурсов и оружия», – добавил адмирал.



Письменные высказывания Дэвидсона были обнародованы до начала слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил, на котором решался вопрос о его утверждении на посту.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Согласно ему, американские власти могли вводить ограничения против клиентов российского оборонно- промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок.

В феврале Госдеп оценил потери российской оборонки от этих санкций, назвав цифру в 3 млрд долларов.