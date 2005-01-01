Опубликовано видео избиения московского чиновника

В Москве избили заместителя главы управления департамента образования столицы Илью Гуськова; инцидент попал на видео, которое опубликовали в соцсетях.

«В понедельник утром трое неизвестных напали на заместителя руководителя управления государственного надзора департамента образования Москвы Илью Гуськова, пытаясь ограбить», – рассказал источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Он пояснил, что злоумышленники избили чиновника и, ничего не украв, скрылись в неизвестном направлении на Ford Mondeo черного цвета.

«Гуськов с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным носом госпитализирован», – сказал источник. По его словам, 11 февраля был задержан один из нападавших.

«Сотрудники полиции разыскивают его сообщников, для чего просматриваются материалы с камер видеонаблюдения, составлена ориентировка», – уточнил он.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Паблик Mash опубликовал видеозапись в соцсети «ВКонтакте», на которой двое неизвестных избивают мужчину.