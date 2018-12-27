Председатель ВС разъяснил, когда наступает уголовное преследование за репост

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев пояснил, что репост информации, в том числе экстремистской, не является преступлением, если нет прямого умысла на разжигание ненависти и вражды.

«Сам по себе репост, в том числе содержащий экстремистский материал, не образует состава преступления. Обвинительный приговор возможен, только если суд установит прямой умысел на возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства», – уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2018 году за преступления экстремистской направленности осудили 800 человек.

Согласно данным Генпрокуратуры, в 2017 году 75% от всех дел по статье относились к публикациям в сети.

В конце 2018 года по предложению президента Владимира Путина был разработан и принят законопроект о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ. Благодаря этому исключено привлечение к уголовной ответственности в случаях, когда деяния были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства. Закон Путин подписал 27 декабря 2018 года.