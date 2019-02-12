Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее американский лидер принял решение отказаться от встречи с Путиным, которая была согласована для проведения на полях саммита «двадцатки» в Буэнос-Айресе.

«Поэтому, в данном случае (Москве) дальше нечего здесь инициировать. Мяч на стороне Вашингтона», – отметил Песков, передает ТАСС.

На вопрос, были ли предложения о контактах со стороны США, пресс-секретарь президента сказал: «Нет, пока какие- либо встречи не обсуждаются».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил важность переговоров лидеров России и США для отношений между странами и укрепления стратегической стабильности и безопасности, предложив тщательно планировать их без привязки к времени и месту, а также без каких-либо ультиматумов.