Названа причина травмирования людей в аэропорту Барнаула

Причиной падения пассажиров во время посадки в самолет в аэропорту Барнаула могло стать нарушение конструкции площадки самоходного трапа, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

«По предварительным данным, причиной падения стало нарушение конструкции площадки самоходного трапа. Трап принадлежит и обслуживается аэропортом», – цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

По ее словам, трое из шести упавших пассажиров были госпитализированы.

В минздраве Алтайского края сообщили, что трое пострадавших находятся в краевой клинической больнице.

«При поступлении состояние было от удовлетворительного до средней степени тяжести, у двух есть локальные повреждения скелетов, в третьем случае – поверхностные ушибы. Все поступившие госпитализированы для наблюдения и лечения в травматологическое отделении, угрозы жизни нет», – сказали в ведомстве.

По факту происшествия Барнаульским следственным отделом на транспорте СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, во время посадки произошел надлом стойки корзины трапа, что привело к падению пассажиров.

Администрация аэропорта Барнаула издала указ о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. Самолет, пассажиры которого пострадали, вылетел в Москву с задержкой в два часа.

Ранее во вторник стало известно, что при посадке в самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь из Барнаула в Домодедово, шесть человек упали с трапа, получив различные травмы.