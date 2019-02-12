В аэропорту Барнаула шесть человек пострадали при падении с трапа самолета

При посадке в самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь из Барнаула в Домодедово, шесть человек упали с трапа, получив различные травмы, сообщил источник в правоохранительных органах.

В аэропорту Барнаула пояснили, что причиной случившегося стали неполадки с трапом, передает ТАСС.

«В трапе была скрытая неисправность, которую нельзя было диагностировать во время предполетного техосмотра. В связи с этим произошел такой инцидент. Обстоятельства выясняются, работает комиссия», – отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Там добавили, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Два человека доставлены в больницу, остальные от госпитализации отказались.

В правоохранительных органах сообщили, что большинство пострадавших при падении с трапа получили ушибы, двое были госпитализированы с более серьезными травмами.

Как проинформировала старший помощник западносибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, осенью 2017 года полуторогодовалая девочка погибла после падения вместе со своей бабушкой с трапа самолета в аэропорту Пулково.