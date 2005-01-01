Япония захотела провести демаркацию границы с Россией

Токио рассчитывает провести демаркацию границы с Россией и заключить мирный договор, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Абэ заявил на слушаниях в бюджетном комитете парламента, что «правительство, как и раньше, хочет решить территориальную проблему и заключить мирный договор (с Россией), то есть (провести) демаркацию границы и заключить мирный договор – (иными словами), решить территориальную проблему и заключить мирный договор», передает РИА «Новости».

При этом премьер отказался отвечать на вопрос о возможности передачи Россией Японии двух островов «северных территорий», как в Токио называют острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, так как «это затрагивает содержание переговоров».

Вопрос был вызван прозвучавшим до этого ответом министра иностранных дел Таро Коно о том, что является смыслом мирного договора. Министр не упомянул своем ответе демаркацию границы.

Коно на вопрос депутата о том, в чем заключается «юридический смысл» мирного договора, ответил, зачитав ответ по написанному тексту, что «в общепринятом (смысле) мирный договор включает в себя такие пункты, как окончание состояния войны, вытекающее отсюда решение территориальных проблем и проблем, связанных с выплатой репараций, и других проблем».

В этом случае речь идет именно о репарациях, так как депутат Кацуя Окада, задавший вопрос, после ответа министра подчеркнул, что окончание состояния войны и вопросы, связанные с репарациями, «были решены Совместной декларацией 1956 года».

Депутат указал, что министр иностранных дел не упомянул демаркацию территории.

Ранее Абэ не исключил, что мирный договор с Россией может быть подписан на основе передачи Токио меньшей части юга Курил.

Напомним, на минувшей неделе посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии.