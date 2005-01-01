Появились доказательства существования тайных тюрем ЦРУ в Литве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил правительству Литвы петицию гражданина Саудовской Аравии, в которой он заявил о пытках, которые применили в его отношении сотрудники ЦРУ в секретной тюрьме на территории прибалтийской республики, сообщает пресс-служба минюста Литвы.

Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави заявил, что был переведен в секретную тюрьму ЦРУ в Литве и содержался там с 2005-го по 2006 год. Он сообщил, что затем тюрьма закрылась из-за невозможности оказания медпомощи на ее территории, сообщает «Спутник. Литва».

ЕСПЧ предложил сторонам заключить мирное соглашение. Оно должно быть подписано до 22 марта, в противном случае правительство Литвы должно будет дать ответы на все вопросы ЕСПЧ по делу в течение шести недель.

Министр юстиции страны Элвинас Янкявичюс сообщил, что в ближайшее время правительство примет решение по этому вопросу.

Заявитель аль-Хавсави подал жалобу в ЕСПЧ и против Польши по тому же поводу – там его тоже могли содержать в тюрьме ЦРУ. Рассекречивание большего количества документов ЦРУ, однако, показало, что заявитель в то время содержался в Афганистане. Дело против Польши исключили из списка дел ЕСПЧ.

В конце мая 2018 года ЕСПЧ постановил, что на территории Литвы в 2005-2006 годах располагалась тайная тюрьма ЦРУ. В ней содержались подозреваемые в терроризме люди, их подвергали пыткам и жестокому обращению. То расследование началось после жалобы гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайды, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Литва тогда указывала, что исполнить вердикт ЕСПЧ о выплате 130 тыс. евро по делу «практически невозможно», так как «нет доказательств существования потерпевшего». СМИ после этого обнаружили Зубайду в тюрьме Гуантанамо.

Тюрьма ЦРУ, по данным СМИ, могла находиться в поселке Антавиляй под Вильнюсом. Власти Литвы отрицали ее существование.

В июле 2018 года комитет ООН по правам человека обратился к Литве с призывом обнародовать расследование, посвященное функционированию на территории этой страны секретной тюрьмы ЦРУ США.