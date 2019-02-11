Мавзолей Ленина закрывают

Мавзолей Владимира Ленина в Москве будет закрыт на два месяца в связи с профилактическими работами, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

«В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года Мавзолей Ленина будет закрыт для доступа посетителей», – цитирует РИА «Новости» сообщение центра.