Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо приезжал в Россию, так как после увольнения из «Манчестер Юнайтед» будет вести передачу о футболе на Russia Today.

В марте он станет ведущим программы на RT «В поле зрения Жозе Моуриньо», где будет давать прогнозы на предстоящие игры и делиться экспертным мнением о матчах плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2018/19, передает RT.

Он уже сотрудничал с RT, когда летом 2018 года вел спецвыпуски, посвященные чемпионату мира по футболу в России.

Программа «В поле зрения Жозе Моуриньо» выйдет в эфир RT International 7 марта.

Напомним, на прошлой неделе Моуриньо посетил хоккейный матч КХЛ в Балашихе между «Авангардом» и СКА. Он выполнял символическое вбрасывание, однако сразу после него совершил нелепое падение.