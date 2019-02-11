Тренера юных хоккеистов избили за «вызывающий» профиль в Instagram

Тренер детского хоккейного клуба «Питерские акулы» Эдуард Хамидуллин был избит неизвестным, которому не понравилось, как тот ведет страницу в Instagram.

Ведение аккаунта в Instagram довело тренера детского хоккейного клуба «Питерские акулы» Эдуарда Хамидуллина до избиения неизвестным мужчиной. Об этом сам потерпевший рассказал 360.

Хамидуллин рассказал, что во время тренировки в спорткомплексе «Ледовая арена» мужчина появился на льду и начал оскорблять его.

«Если я правильно его понял, он сообщил, что у меня очень вызывающий аккаунт. Цитирую: «Звезда Instagram, насмотрелся на всякие видяшки и стал крутым», – пояснил тренер телеканалу.

По его словам, мужчине кто-то сообщил, что в его аккаунте опубликована вызывающая Stories, задевшая его чувства. После этого неизвестный напал на тренера, потасовка была снята на камеры наблюдения.