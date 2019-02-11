Экс-замглавы МВД Якутии осужден за изнасилование

Бывший заместитель министра внутренних дел – начальник следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) Николай Мамчур приговорен к пяти годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера и покушение на изнасилование, сообщили в Следственном комитете России.

«Мамчур приговорен к пяти годам колонии за сексуальное насилие. Пьяным в своем кабинете он накинулся на свою подчиненную и совершил насильственные действия сексуального характера. Николай Мамчур лишен звания полковника и взят под стражу в зале суда», – говорится в сообщении СКР в Twitter.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима, передает ТАСС.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. По версии следствия, Мамчур находился в состоянии алкогольного опьянения. Преступление он совершил в своем служебном кабинете, вызвав к себе находившуюся на посту сотрудницу МВД Якутии.