Матвиенко назвала ошибкой назначение Арашукова сенатором

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что изначально считала ошибкой делегирование Рауфа Арашукова на пост сенатора; сейчас, по ее словам, в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым.

«Ситуация с (сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом) Арашуковым выпадает из общей ситуации. Сегодня в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым или настоящим, могу это ответственно заявить», – сказала она, передает РИА «Новости».

Спикер Совфеда подчеркнула, что на момент прихода в палату у Арашукова не было судимостей, однако были «слухи» о том, что он может быть причастным к ряду преступлений.

«Я сказала тогда руководителю региона – на интуитивном уровне – что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе», – подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что теперь Совфед внесет изменения в регламент, чтобы проверка кандидатов в сенаторы была более тщательной.

Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов (ему 32 года), арестовали в зале заседаний Совфеда по подозрению в убийствах и участию в организованном преступном сообществе. В настоящее время он находится под стражей. По делу о хищении газа также был арестован отец Арашукова Рауль. В рамках уголовного дела проводится служебная проверка руководства следственного комитета Карачаево-Черкессии.