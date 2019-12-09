ЕС начал создание своего аналога «акта Магнитского»

Евросоюз запускает работу по созданию санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» в США, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен акту Магнитского в США», – передает его слова ТАСС.

В США действуют акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского», которые позволяют накладывать санкции на людей, якобы причастных к тем или иным преступлениям против прав человека.

В 2018 году о создании своего «списка Магнитского» заявляли Великобритания, Грузия и Литва.