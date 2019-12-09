Использование гимна российскими спортсменами оказалось под вопросом

В ВАДА пока не решили, разрешат ли российским спортсменам выступать на соревнованиях с гимном России, заявил председатель комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор.

Тейлор уточнил, что если спортсмены не смогут представлять свою страну, гимн в честь страны тоже исполнять нельзя, передает «Интерфакс». Вместе с тем агентству предстоит окончательно проработать этот вопрос.

Он добавил, что российские футболисты смогут выступать под флагом страны на отборочных матчах ЧМ-2022, но на самом турнире такой возможности не будет.

Напомним, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Позднее в ВАДА сообщили, что российские футболисты смогут выступать на ЧМ-2022 только под нейтральным флагом.