Суд отменил первый в России штраф за фейковую новость

Окружной суд во Владивостоке отменил решение первой инстанции в отношении журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова, который был признан виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафован на 30 тыс. рублей.

«Мы подали жалобу в окружной суд во Владивостоке и буквально сегодня узнали, что она была рассмотрена и решение суда первой инстанции отменено. К сожалению, с мотивировочной частью еще не ознакомлены. Предварительно – за недоказанностью вины», – сказал «Интерфаксу» заместитель главного редактора еженедельника «Якутск вечерний» Виталий Обедин.

По словам Обедина, в отношении журналиста Романова было заведено три административных дела за отказ подчиниться законным требованиям сотрудника полиции. «Все они также были отменены – в мировом суде Якутска», – сказал он.

Журналиста обвиняли в использовании скрытых вставок в публикациях, которые создают негативный образ правоохранительных органов.

Поводом для разбирательства послужила публикация Романова в апрельском номере еженедельника «Якутск вечерний» о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова.

В протоколе участковый отметил, что фразы из статьи Романова – «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины» и «Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах...» – негативно влияют на сознание людей.

Кроме того, он написал в протоколе, что данная статья представляет угрозу для общественной безопасности.

25 июля Якутский городской суд оштрафовал на 30 тыс. рублей Романова, которого уличили в злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). В августе Верховный суд Якутии оставил это решение без изменения.

Напомним, в середине сентября судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района оштрафовал сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева по статье КоАП о фейковых новостях.