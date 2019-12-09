Шойгу анонсировал учения «Кавказ-2020»

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре 2020 года, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ станет запланированные на сентябрь 2020 года стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», – передает РИА «Новости» слова Шойгу в ходе селекторного совещания Минобороны.

По словам министра, в новом учебном году запланировано более 4 тыс. 800 учений различного масштаба и свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы. Глава российского военного ведомства отметил, что основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров нестандартно решать поставленные задачи.

«Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении», – сказал Шойгу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД