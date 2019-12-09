Мину времен ВОВ пытались провезти в метро Петербурга

В Петербурге мужчина пытался провезти в метро разобранную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в региональном главке МВД.

По сообщению главка, инцидент произошел 8 декабря на станции метро «Рыбацкое». Разобранную мину обнаружили во время досмотра вещей пассажира, передает РЕН ТВ.

Мужчина был задержан, выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, в пятницу московский метрополитен объяснил наличие камер в туалетах.