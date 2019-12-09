Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 5 копеек – до 63,70 рубля, курс евро снизился на 4 копейки – до 70,46 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 64,25 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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