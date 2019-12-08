Французский политолог отказался считать Россию сверхдержавой

Французский политолог Жиль Кепель в интервью Tages-Anzeiger заявил, что не считает Россию сверхдержавой. Он также отметил, что «американское рукопожатие обесценилось», и в этой связи призвал Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности.

Кепель заявил, что Россия стала «единственным победителем в сирийской драме». При этом, считает он, Россия «не в состоянии» долго финансировать свою военную операцию на территории арабской республики. «Российский валовой внутренний продукт почти такой же, как у Испании, которая гораздо меньше», – приводит его слова ИноТВ.

Политолог заявил, что Россия «любой ценой избежать повторения фиаско, которое потерпел Советский Союз в Афганистане».

Соединенным Штатам, по его словам, в обозримом будущем Вашингтону, по словам Кепеля, не удастся найти партнеров на Ближнем Востоке. «Американское рукопожатие обесценилось», – констатировал французский эксперт.

«Европа должна сама позаботиться о своей обороне. В остальном же Россия – никакая больше не сверхдержава, в лучшем случае – кибердержава. Если Европа будет сильной и сплоченной, то она справится», – выразил уверенность французский политолог.

Еще в конце 2018 года немецкие СМИ писали, что Москва сумела опровергнуть прозвучавшие в 2014 году слова тогдашнего президента США Барака Обамы, назвавшего Россию «региональной державой» и отказавшего нашей стране в статусе сверхдержавы.

В свою очередь немецкий политик Хорст Тельчик, занимавший пост советника Гельмута Коля (канцлер ФРГ в 1982–1998 годах), отмечал, что слова Обамы стали одним из ключевых факторов, которые рассорили Россию с Западом.