Немецкие СМИ: Россия опровергла слова Обамы о «региональной державе»

В 2014 году Барак Обама назвал Россию «региональной державой», и это сильно задело Москву; сейчас, четыре года спустя, Россия, похоже, сумела опровергнуть слова американского президента, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Автор статьи Кристоф Штраух ссылается на опрос Pew Research Center, проведенного с мая по август 2018 года в 25 странах при участии 26 тыс. 612 респондентов, согласно результатам которого относительное большинство в 42% согласилось с тем, что Россия увеличила свое влияние в мире по сравнению с предшествующим десятилетием. 28% не заметили никаких изменений, и только 19% сочли влияние Москвы слабеющим, передает ИноТВ.

Штраух также отмечает, что растущее влияние необязательно означает рост популярности. Так, 54% опрошенных заявили, что негативно относятся к действиям России, положительный ответ дали чуть более трети респондентов – 34%. В 16 из 25 стран преобладает число тех, кто оценил Россию отрицательно, причем показания по этому вопросу также разошлись в зависимости от региона. Так, в Европе или Северной Америке положительно к России относятся только 21-27% опрошенных. Наибольшую симпатию к России испытывают на Филиппинах (63%). Больше половины респондентов из Южной Кореи, Туниса и Греции также оценивают политику России позитивно.

Автору статьи показалось неожиданным распределение респондентов по возрастным группам: выяснилось, что именно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет придерживается заметно более позитивных взглядов в отношении России, чем опрошенные в возрасте старше 50 лет. В частности, в Тунисе о России положительно отозвались 66% молодежи и 42% старшего поколения.

Напомним, в октябре сообщалось, что, согласно опросу Pew Research Center, российский президент Владимир Путин пользуется в мире большим доверием, чем американский лидер Дональд Трамп.