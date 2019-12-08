Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.

В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag он заявил, что после нескольких лет бездействия президент Украины Владимир Зеленский «проявил смелость, сделав первые шаги», несмотря на внутриполитические риски и побочные эффекты, сообщает DW.

Он уверен, что теперь «очередь Москвы продемонстрировать», что возможны договоренности. Для этого, заявил Маас, еще нужно приложить немалые дипломатические усилия.

«С этой целью мы совместно с Францией еще должны оказать воздействие на Россию», – добавил Маас.

Он напомнил о политических разногласиях России и Германии в связи с убийством чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине и якобы недостаточно активной вовлеченностью Москвы в расследование по этому делу.

Переговоры «нормандской четверки» запланированы на 9 декабря. Они состоятся в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины очень сильная позиция перед саммитом «нормандской четверки».