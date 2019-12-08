На Западе констатировали превращение линии соприкосновения в Донбассе в реальную границу

Восточная и западная части Украины все сильнее отдаляются друг от друга, а линия соприкосновения все больше походит на фактическую границу, заявляет австрийский телеканал ORF.

«Я думаю, многого ожидать (от саммита в «нормандском формате»)не стоит. Полезным будет, если на линии разграничения откроют дополнительные контрольно-пропускные пункты для гражданского населения. Большая угроза заключается в том, что чем дольше длится конфликт, тем сильнее разделение. Луганск и Донецк все сильнее интегрируются в российское пространство, а Украина отдаляется в западном направлении», – приводит RT слова корреспондента ORF Кристиана Вершутца.

Он выразил мнение, что в ближайшее время интеграция не произойдет.

«Соответственно возникает вопрос: не превращается ли линия разграничения с ее контрольно-пропускными пунктами и таможней все больше в де-факто границу. Непризнанную, но фактическую», – заявил Вершутц в эфире ORF.

Накануне сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе субботнего заседания в преддверии саммита в «нормандском формате» согласовал сценарий реинтеграции Донбасса.

Переговоры «нормандской четверки» запланированы на 9 декабря. Они состоятся в Париже.