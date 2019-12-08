Глава Пентагона признал отставание США в разработке гиперзвуковых вооружений

Глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в Калифорнии признал, что США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.

«Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего», – приводит ответ главы Пентагона ТАСС на вопрос о том, обеспокоен ли он созданием гиперзвуковых ракет в России.

«Потому министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество, что мы получим преимущество в том, что касается гиперзвуковых вооружений», – добавил Эспер.

Напомним, в конце ноября гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике. В том же месяце Россия продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о шансах США догнать Россию в разработке гиперзвуковых ракет.

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