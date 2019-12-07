Историк Соколов решил написать книгу

Адвокат Александр Почуев сообщил, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов планирует написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

«Состояние Олега Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда», – сказал Почуев, который посетил историка накануне, передает РИА «Новости».

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В начале декабря Соколова перевели в Центр психиатрии Сербского.