Познер высказался об исполнении российского гимна

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение властей Якутии ввести обязательное ежедневное исполнение гимна России в школах.

«Мне представляется такое распоряжение чрезмерным. Согласен, что обязательное исполнение гимна может сработать наоборот, вызвать протест. Это попахивает квасным патриотизмом», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

На ваш взгляд Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть? Да

Нет, но планирую выучить

Нет, и не планирую учить

Я не гражданин России



В ноябре министр образования и науки Якутии Владимир Егоров подписал приказ, согласно которому все школы региона обязаны обеспечить ежедневное исполнение гимна России. После этого глава Якутии Айсен Николаев спел российский гимн вместе с учащимися одной из школ Якутска.

Добавим, что летом 2015 года в Госдуму внесли законопроект о проведении торжественных линеек в школах с исполнением гимна России в начале каждой учебной недели.

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