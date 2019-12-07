МИД опроверг «трескотню» Госдепа о консультациях по стратегической стабильности

Замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг утверждение представителя Госдепартамента США о скором проведении нового раунда американо-российских консультаций по стратегической стабильности.

«Я не собираюсь ни на какие консультации с США, у нас нет никаких согласований этой темы. Мы это увидели, но ничего конкретного за этим не стоит. Это трескотня, сотрясение воздуха, попытка продать публике, в том числе США, то, чего нет», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

Напомним, во вторник помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд анонсировал скорые консультации с Россией по стратегической стабильности.

В пятницу в Москве допустили возможность обсуждения новейших российских систем вооружений «Буревестник», «Кинжал» и «Посейдон» в широком контексте диалога по стратегической стабильности с США.

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