Порошенко спрогнозировал отмену санкций против России из-за идеи Киева

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение, что строительство стены на границе с Донбассом может привести к отмене санкций против России.

По словам Порошенко, строительство стены на границе с Донбассом может привести к отмене санкций против России, передает РИА «Новости».

«Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», – заявил бывший президент Украины в эфире телеканала «Прямой».

Также Порошенко выразил мнение, что в неудаче на переговорах в «нормандском формате» нет «ничего страшного». «Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство», – заявил Порошенко.

Напомним, в четверг помощник президента Украины Владимира Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену, если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными. В МИД России указали на контрпродуктивность таких заявлений.

Ранее Зеленский заявил, что на саммите «нормандской четверки» хочет договориться о сроках урегулирования в Донбассе.

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