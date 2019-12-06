Священник призвал женщин отказаться от ЭКО в пользу усыновления

Технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) опасна для женщины, поэтому страдающим бесплодием лучше усыновлять детей, а не прибегать к ЭКО или услугам суррогатной матери, заявил специалист по биоэтике иеромонах Димитрий (Першин).

«Эффективность ЭКО невелика (около 20%), кроме того, оно опасно для женщины. Гормональная стимуляция яичников, с помощью которой получают яйцеклетки, чревата серьезными осложнениями», – сказал иеромонах Димитрий РИА «Новости».

Иеромонах Димитрий посоветовал не прибегать к технологии ЭКО и суррогатному материнству, по его словам, известны случаи естественного зачатия после того, как люди усыновляли детей. «Среди моих знакомых более десяти бесплодных семей (от 6 до 10 лет бездетности) самым естественным образом зачали и родили собственных детей вскоре после того, как начали нянчить усыновленных малышей», – сказал он.

При этом по данным директора Института репродуктивной медицины ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова», беременность в результате процедуры ЭКО наступает примерно в 35% случаев, кроме того в России более 80% детей, зачатых таким способом, появляется на свет. ЭКО сейчас является наиболее эффективным методом лечения бесплодия и ежегодно путем ЭКО на свет появляются 25-30 тыс.

Напомним, споры вокруг суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения разгорелись после заявления журналиста Дмитрия Киселева о том, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО. Он предложил пересмотреть запрет этого в основах социальной концепции РПЦ ради деторождения.

В РПЦ при этом назвали суррогатное материнство безнравственным и отметили, что «нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья».

По словам представителей РПЦ, суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь, и кардинальный пересмотр позиции церкви по этому вопросу вряд ли возможен.

В Римско-католической церкви суррогатное материнство сравнили с проституцией.