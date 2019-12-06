Укравшего телефоны у Бондарчука и Миронова приговорили к колонии строгого режима

Укравшего у режиссера Федора Бондарчука и актера Евгения Миронова смартфоны москвича приговорили к двум годам колонии.

«Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя столицы Антона Конарева... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Конарева к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщила пресс-служба московской прокуратуры, передает РИА «Новости».

Согласно версии следствия, 41-летний обвиняемый в киностудии зашел в гримерную и взял два смартфона кинодеятелей.

По данным агентства, телефоны украли у Бондарчука и Миронова.

Ранее сообщалось, что у подозреваемого уже есть судимость за аналогичное преступление.