Путин дал обещание немецким бизнесменам

Россия, несмотря на политическую конъюнктуру, не использует рычаги экономического давления по отношению к своим партнерам, заявил президент Владимир Путин. На встрече с представителями бизнеса Германии глава государства пообещал, что так и будет впредь.

«Если вы обратили внимание, мы, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда очень ровно, стабильно относимся к нашим экономическим партнерам, никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так будет и в будущем», – приводит его слова ТАСС.

Путин также отметил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6 %. «Рост промышленного производства в прошлом году составил 3%, на низком уровне находится безработица – 4,6%», – добавил президент.

Глава государства рассчитывает, что рост ВВП в 2019 году не потеряет положительную динамику.

«В прошлом году ВВП прибавил 2,3%, в этом году он будет поскромнее, но будет позитивная динамика. Позитивная динамика будет сохраняться», – сказал президент.

Путин отметил также, что работы по прокладке газопровода «Северный поток – 2» близятся к завершению, и заявил, что Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.