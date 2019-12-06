В Москве задержали директора ФБК

Директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан полицейскими в Москве по подозрению в нарушении порядка организации митинга, сообщил адвокат Владимир Воронин.

«На Жданова составили протокол по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»)», – приводит его слова ТАСС.

Воронин уточнил, что речь, вероятно, идет об организации несогласованной акции из-за митинга 14 июля возле Мосгоризбиркома.

«Сейчас его доставляют в Хамовнический суд, который решит, виновен он или нет», – сказал адвокат.

На ваш взгляд Как вы считаете, ФБК Алексея Навального получал когда-либо деньги от зарубежных спонсоров? Да

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Жданова задерживали в сентябре по делу о нарушении установленного порядка проведения митинга.

5 ноября Замоскворецкий суд Москвы объяснил, что ФБК включили в список иностранных агентов после того, как на счета фонда и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тыс. рублей из Испании и около 3 тыс. рублей из США.

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