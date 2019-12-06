Рубль незначительно снизился к доллару и евро

В пятницу курс рубля слабо снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.01 мск пятницы рос на 7 копеек – до 63,79 рубля, курс евро – на 6 копеек, до 70,82 рубля, передает РИА «Новости».

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,13% – до 63,31 доллара за баррель.

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