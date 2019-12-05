Опубликовано видео нападения стаи бродячих собак на мужчину в Североуральске

Жители Североуральска в Свердловской области опубликовали в Сети видео нападения стаи бродячих собак на прохожего, мужчина, убегая от животных, едва не попал под машину.

Видео опубликовано в паблике RU_CHP:первый по происшествиям «Вконтакте». На кадрах большая стая преследует человека, он пытается от них оторваться, но поскальзывается на льду и падает на дорогу. Перед этим прямо перед ним проехал автомобиль. Однако в какой-то момент собаки оставляют свою «жертву» и убегают.

Ранее в Благовещенске мальчик чудом выжил после нападения стаи собак.