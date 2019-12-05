Политолог: Российскую традицию не говорить о своих добрых делах надо менять

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?. Напоминает как по мощи доказательной базы - она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
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Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
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              Политолог: Российскую традицию не говорить о своих добрых делах надо менять

              5 декабря 2019, 18:40

              Текст: Олег Исайченко

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              «Форум стал грандиозным событием и при этом он прошел в очень искренней атмосфере. Иностранных гостей, а их оказалось очень много, поразили темпы, которыми развивается волонтерство в России. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август, комментируя итоги Международного форума добровольцев, который состоялся в Сочи.

              Хотя добровольческое движение в России стало популярным не так давно, темпы, которыми это движение развивается иностранцам кажется просто невероятными, отметила политолог Алена Август. «Уже порядка 15 млн человек официально считается волонтерами. И гораздо больше людей занимаются добровольческой деятельностью неофициально, без лишней огласки», – добавила она.

              «К сожалению, по российским традициям не принято рассказывать о своих добрых делах. Это считается хвастовством. Думаю, пора менять эти привычки и больше рассказывать о добрых поступках. К сожалению, негативные новости и в соцсетях, и в прессе занимают очень много места, а говорить об успехах, о благотворительности не стало пока модой. Надо такую моду вводить», – подчеркнула Август.

              В качестве удачного примера политолог назвала проект «Доброжурнал», в рамках которого собираются публикации, ролики, фото о добрых делах. Он стартовал в рамках более широкого проекта «Добровольцы России».

              «Форум не стал просто выставкой проектов, набором стендов о том, «какие мы хорошие», он стал обучающей площадкой. Было очень много панельных дискуссий, в ходе которых зал очень живо откликался, работало много мастерских. Это очень здорово, потому что иногда добровольческие инициативы спотыкаются на самом первом этапе. Человек что-то придумал и хочет как-то помочь другим людям, но он не понимает, как рассказать об этой инициативе, как привлечь сторонников. В мастерских участники рассказывали о том, как это они сами добились успеха. Таким образом, Форум стал такой большой акселерационной площадкой», – подчеркнула Август.

              Особое внимание Август привлекла также предновогодняя акция волонтеров «Елка желаний» для детей с ограниченными возможностями, которую волонтеры провели на форуме. «Это очень здорово. Всегда приятно побыть Дедом Морозом, исполнять чьи-то мечты – особенно под Новый год. В проекте принимают участие и президент, и участники конкурса «Лидеры России».

              Собеседница выразила надежду на то, что проект может разойтись по стране, поскольку его легко тиражировать. «Все мы верим в чудо. Этого чуда особенно хочется тем, у кого по каким-то причинам нет возможностей исполнить свои желания, если родители не могут помочь. Здорово, когда дети могут исполнить свои мечты – покататься на гоночной машине или поговорить со знаменитым спортсменом, спеть песню вместе с популярным музыкантом. Это по большей части нематериальные подарки. Чаще дети хотят какого-то чуда. И это чудо можно им подарить. Как говорят участники проекта, еще неизвестно, кто больше радуется: тот, чью мечту исполнили или они сами. Это невероятное чувство, когда ты для кого-то смог стать волшебником», – призналась Август.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный форум добровольцев состоялся в Сочи, он приурочен к национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

              Форум завершился торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

              Организовали мероприятие Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.


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