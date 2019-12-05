Политолог: Российскую традицию не говорить о своих добрых делах надо менять

«Форум стал грандиозным событием и при этом он прошел в очень искренней атмосфере. Иностранных гостей, а их оказалось очень много, поразили темпы, которыми развивается волонтерство в России. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август, комментируя итоги Международного форума добровольцев, который состоялся в Сочи.

Хотя добровольческое движение в России стало популярным не так давно, темпы, которыми это движение развивается иностранцам кажется просто невероятными, отметила политолог Алена Август. «Уже порядка 15 млн человек официально считается волонтерами. И гораздо больше людей занимаются добровольческой деятельностью неофициально, без лишней огласки», – добавила она.

«К сожалению, по российским традициям не принято рассказывать о своих добрых делах. Это считается хвастовством. Думаю, пора менять эти привычки и больше рассказывать о добрых поступках. К сожалению, негативные новости и в соцсетях, и в прессе занимают очень много места, а говорить об успехах, о благотворительности не стало пока модой. Надо такую моду вводить», – подчеркнула Август.

В качестве удачного примера политолог назвала проект «Доброжурнал», в рамках которого собираются публикации, ролики, фото о добрых делах. Он стартовал в рамках более широкого проекта «Добровольцы России».

«Форум не стал просто выставкой проектов, набором стендов о том, «какие мы хорошие», он стал обучающей площадкой. Было очень много панельных дискуссий, в ходе которых зал очень живо откликался, работало много мастерских. Это очень здорово, потому что иногда добровольческие инициативы спотыкаются на самом первом этапе. Человек что-то придумал и хочет как-то помочь другим людям, но он не понимает, как рассказать об этой инициативе, как привлечь сторонников. В мастерских участники рассказывали о том, как это они сами добились успеха. Таким образом, Форум стал такой большой акселерационной площадкой», – подчеркнула Август.

Особое внимание Август привлекла также предновогодняя акция волонтеров «Елка желаний» для детей с ограниченными возможностями, которую волонтеры провели на форуме. «Это очень здорово. Всегда приятно побыть Дедом Морозом, исполнять чьи-то мечты – особенно под Новый год. В проекте принимают участие и президент, и участники конкурса «Лидеры России».

Собеседница выразила надежду на то, что проект может разойтись по стране, поскольку его легко тиражировать. «Все мы верим в чудо. Этого чуда особенно хочется тем, у кого по каким-то причинам нет возможностей исполнить свои желания, если родители не могут помочь. Здорово, когда дети могут исполнить свои мечты – покататься на гоночной машине или поговорить со знаменитым спортсменом, спеть песню вместе с популярным музыкантом. Это по большей части нематериальные подарки. Чаще дети хотят какого-то чуда. И это чудо можно им подарить. Как говорят участники проекта, еще неизвестно, кто больше радуется: тот, чью мечту исполнили или они сами. Это невероятное чувство, когда ты для кого-то смог стать волшебником», – призналась Август.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный форум добровольцев состоялся в Сочи, он приурочен к национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

Форум завершился торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

Организовали мероприятие Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.