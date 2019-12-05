Эксперт подвел первые итоги Международного форума добровольцев в Сочи

«От компанейского подхода, который был десять лет назад, мы перешли к организационному. Выстроены механизмы поддержки гражданской активности, в том числе налажена регулярная грантовая политика, которая будет продолжена», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, подводя первые итоги Международного форума волонтеров, завершающего в четверг работу в Сочи.

«Форум добровольцев в Сочи показал, что «Год волонтерства» и другие подобные инициативы, начиная с 2014 года, это не разовые события. Это проявление целенаправленной поддержки волонтерского движения на государственном уровне», – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Причины этой поддержки очевидны, продолжил собеседник. «Если взять социальную сферу и систему здравоохранения, то тут есть эффективные наработанные практики добровольчества, которые успешно тиражируются по регионам. Это касается и людей старшего возраста и решения простых социальных вопросов, которые возникают в быту», – сказал Кирьян.

«Второй важный момент – на базе действующих волонтерских организаций удалось выстроить инфраструктуру, о которой также шла речь на Форуме. Она состоит из грантовой системы – если я не ошибаюсь, 28 тысяч разных небольших проектов в этой сфере заявлено на следующий год, – подчеркнул Петр Кирьян. – Может быть, поддержка не грандиозная с точки зрения цифр, но это очень важно для российских территорий, для локальных сообществ. Важно для людей, которые пытаются улучшить что-то непосредственно вокруг себя. Эта грантовая политика носит регулярный характер и будет продолжена».

Кроме того, по мнению Кирьяна, Форум в Сочи помог выстроить системную работу по социально-инициативным проектам, которые уже имеются в нескольких десятках регионов. Создать такую инфраструктуру, чтобы объединить волонтеров в разных средах и структурах на разные общие проекты.

«Это говорит о том, что от компанейского подхода, который имел место десять лет назад, мы перешли к организационному. Выстроены механизмы, которые поддерживают гражданскую активность, «низовую» активность, в хорошем смысле этого слова», – отметил эксперт.

У нас было принято считать, напомнил Кирьян, что волонтерство, это удел юных, молодых людей. «Теперь мы видим, что это не так. Форум показал – примерно 15 процентов совершеннолетних россиян хотя бы раз принимали участие в какой-либо инициативе, которую можно приравнять к волонтерской», – напомнил эксперт. Это очень много, и эта цифра относительно стабильна, констатировал он.

«Сегодня проявляют себя как волонтеры не только 20-35-летние, но и те, кому за 50. При этом я не беру пример растиражированных событий, Олимпиады или Чемпионата мира по футболу. Я говорю о том, что происходит в регионах, когда люди в старшем возрасте находят время или выходят рано на пенсию и находят себе применение, в том числе в работе по улучшению жизни вокруг себя», – отметил Кирьян.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.