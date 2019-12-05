Эксперт подвел первые итоги Международного форума добровольцев в Сочи

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»

Российские вертолетоносцы должны превзойти французский аналогФото: Alexander Demianchuk/Reuters
ВМФ России готовится-таки реализовать масштабный проект, начатый в свое время еще Анатолием Сердюковым и сорванный Францией: строительство современных универсальных десантных кораблей. Как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать – и какие решать задачи? Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...

Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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              Эксперт подвел первые итоги Международного форума добровольцев в Сочи

              5 декабря 2019, 13:30

              Текст: Олег Исайченко

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              «От компанейского подхода, который был десять лет назад, мы перешли к организационному. Выстроены механизмы поддержки гражданской активности, в том числе налажена регулярная грантовая политика, которая будет продолжена», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, подводя первые итоги Международного форума волонтеров, завершающего в четверг работу в Сочи.

              «Форум добровольцев в Сочи показал, что «Год волонтерства» и другие подобные инициативы, начиная с 2014 года, это не разовые события. Это проявление целенаправленной поддержки волонтерского движения на государственном уровне», – сказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

              Причины этой поддержки очевидны, продолжил собеседник. «Если взять социальную сферу и систему здравоохранения, то тут есть эффективные наработанные практики добровольчества, которые успешно тиражируются по регионам. Это касается и людей старшего возраста и решения простых социальных вопросов, которые возникают в быту», – сказал Кирьян.

              «Второй важный момент – на базе действующих волонтерских организаций удалось выстроить инфраструктуру, о которой также шла речь на Форуме. Она состоит из грантовой системы – если я не ошибаюсь, 28 тысяч разных небольших проектов в этой сфере заявлено на следующий год, – подчеркнул Петр Кирьян. –  Может быть, поддержка не грандиозная с точки зрения цифр, но это очень важно для российских территорий, для локальных сообществ. Важно для людей, которые пытаются улучшить что-то непосредственно вокруг себя. Эта грантовая политика носит регулярный характер и будет продолжена».

              Кроме того, по мнению Кирьяна, Форум в Сочи помог выстроить системную работу по социально-инициативным проектам, которые уже имеются в нескольких десятках регионов. Создать такую инфраструктуру, чтобы объединить волонтеров в разных средах и структурах на разные общие проекты.

              «Это говорит о том, что от компанейского подхода, который имел место десять лет назад, мы перешли к организационному. Выстроены механизмы, которые поддерживают гражданскую активность, «низовую» активность, в хорошем смысле этого слова», – отметил эксперт.

              У нас было принято считать, напомнил Кирьян, что волонтерство, это удел юных, молодых людей. «Теперь мы видим, что это не так. Форум показал – примерно 15 процентов совершеннолетних россиян хотя бы раз принимали участие в какой-либо инициативе, которую можно приравнять к волонтерской», – напомнил эксперт. Это очень много, и эта цифра относительно стабильна, констатировал он.

              «Сегодня проявляют себя как волонтеры не только 20-35-летние, но и те, кому за 50. При этом я не беру пример растиражированных событий, Олимпиады или Чемпионата мира по футболу. Я говорю о том, что происходит в регионах, когда люди в старшем возрасте находят время или выходят рано на пенсию и находят себе применение, в том числе в работе по улучшению жизни вокруг себя», – отметил Кирьян.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

              Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран.

              Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.


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