Медведев ответил на вопрос о скрытой экстремисткой угрозе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских СМИ прокомментировал вопрос о вывезенных с территории Ирака и Сирии детей, которые в будущем могут стать экстремистами.

«Это все равно дети. Даже несмотря на то, что они были в таких условиях. Не секрет, что многие европейские страны сказали, что им такие дети не нужны. Вы правы, что они росли в чудовищных условиях и получили всю ту порцию человеконенавистнической идеологии, которую исповедует ИГ*. Там даже учебники все были построены на снаряжении автомата и так далее. Если мы таких детей принимаем, мы должны проводить комплексную и индивидуальную реабилитацию каждого такого ребенка. Иначе может произойти то, о чем вы сказали. Государство должно на это пойти», – сказал Медведев.