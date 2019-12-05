Суд отказался восстановить на службе фигуранта дела Голунова

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, заявили в пресс-службе суда.

«Суд в удовлетворении исковых требований Уметбаева отказал», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, 9 октября Мосгорсуд отказался восстанавливать оперативника УВД по западному округу Москвы Романа Феофанова на службе. Ранее он также был уволен за нарушения при задержании Ивана Голунова.

После проверки в связи с делом Голунова были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО. Еще пятеро были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

При этом уголовные дела в отношении полицейских, занимавшихся делом журналиста, не возбуждались.

Голунова задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. Сразу после этого два генерала полиции были уволены, также отстранили главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.