Уволенный после дела Голунова полицейский не смог восстановиться в МВД через суд

Мосгорсуд отказался восстанавливать оперативника УВД по западному округу Москвы Романа Феофанова на службе. Ранее он был уволен за нарушения при задержании Ивана Голунова.

Заседание прошло в закрытом режиме, передает «Интерфакс».

В Мосгорсуде сообщили, что 10 и 17 октября рассмотрят аналогичные иски, поданные начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО ГУ МВД по Москве Андреем Щировым и оперативником отдела Максимом Уметбаевым.

После проверки в связи с делом Голунова были уволены четверо сотрудников УВД по ЗАО. Еще пятеро были отстранены от выполнения служебных обязанностей.

При этом уголовные дела в отношении полицейских, занимавшихся делом журналиста, не возбуждались.

Голунова задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. Сразу после этого два генерала полиции были уволены, также отстранили главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.