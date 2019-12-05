Километровый железнодорожный мост через реку Зея открыли в Приамурье

Гендиректор компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров ввел в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Зея протяженностью 984 метра, ставший одним из крупнейших в сети Забайкальской железной дороги, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Ввод нового мостового перехода четного пути через реку Зея в Амурской области состоялся в режиме видеоконференции. Во время нее Олег Белозеров заслушал доклады руководителей с места, которые сообщили, что строительство объекта завершено, и он полностью готов к вводу в строй. После этого генеральный директор РЖД разрешил открыть мост», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Мост построен в рамках инвестиционного проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Его возведение началось на Транссибе в конце 2015 года. Стоимость объекта составила 4,7 млрд рублей.

«Для минимизации срока строительства возведение опор и сборка пролетных строений осуществлялись параллельно с двух берегов реки, что позволило на 180 суток сократить календарный график производства работ», – отметили в пресс-службе.

«Зейский мост – самый большой из построенных на сети ОАО «РЖД» за последние годы. Глубина подземной части фундамента получилась высотой с восьмиэтажный дом. Строительство велось с 2016 года круглогодично, невзирая на погоду и времена года. Благодаря усилиям строителей работы завершены на год раньше срока», – заявил Белозеров.