Бут рассказал о российских детях в руках американских педофилов

Российские дети, усыновленные американцами и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к американским педофилам, заявил отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.

Информацию о российских детях Бут получил от своего друга и бывшего товарища по заключению в Блоке коммуникационного контроля, особо строгой «тюрьмы в тюрьме» в составе федеральной тюрьмы Мэрион, Фрэнсиса Шеффера Кокса.

«Шеффер был руководителем одного из «народных ополчений», действующих в штате Аляска. В тюрьму он попал не за это. Его, как и меня, в результате провокации обвинили в подготовке сговора с целью убийства полицейских», – передает РИА «Новости» слова Бута.

«Реальной причиной его ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он «раскопал» и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США», – рассказал он.

По словам Бута, по статистике в Америке ежегодно пропадают без вести более 40 тыс. детей. Некоторые пропавшие дети, которых удалось найти, находились в сексуальном рабстве.

«Группа людей, на которую, по его словам, «наткнулся» Шеффер в ходе своего расследования, состояла из федеральных чиновников, в том числе даже судей, и это была, практически, тайная организация, в которой людей «крестили» не кровью и убийством, как в мафии, а педофилией – гарантированным компроматом, который всегда может стоить карьеры и свободы, если человек пожелает выйти из группы или как-то перед ней провинится», – рассказал он.

«Шеффер сказал мне, что в полученных им документах он нашел упоминание о нескольких русских детях, усыновленных гражданами США, которые пропали без вести, и с большой долей вероятности тоже оказались в рабстве», – сказал Бут.

Россиянин подчеркнул, что Шеффер Кокс видел в полученных им в ходе расследования документах на усыновление русские фамилии и информацию о российском происхождении усыновленных детей.

«В такие вещи, на первый взгляд, трудно поверить, но для Шеффера и его сторонников это не просто «теория заговора», а результат проведенного ими расследования, которое, в конечном итоге, привело Шеффера в тюрьму на 24 года», – сказал Бут.

Напомним, в декабре 2014 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов заявил, что он вместе с МИД и СК России потребовал от американских властей расследовать факты передачи и обмена через «интернет-биржи» российских приемных детей.

Ранее журналисты АВС и Reuters опубликовали результаты расследования о судьбах усыновленных гражданами США детей из других государств.

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