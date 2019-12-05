На Украине назвали срок приема страны в НАТО

Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал, как открытие рынка земли на Украине поможет вступлению страны в НАТО.

По словам Добкина, закон должен защитить права украинских граждан, а не права иностранцев, которые «все скупят».

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», – передает РИА «Новости» слова депутата в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что присутствие НАТО в странах Прибалтики и Венгрии привело к снижению в них промышленного производства и оттоку населения из-за безработицы. Добкин заявил также, что принятие закона об открытии рынка земли необходимо отложить на год и привлечь к его подготовке экспертов, способных дать объективную оценку происходящему и практические советы.

Напомним, в ноябре депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что партия «Слуга народа» своим решением по открытию рынка земли «продала Украину на глазах у всей страны».

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